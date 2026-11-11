Basti News: मंदिरों में हुई गोवर्धन पूजा

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बस्ती। शहर से लेकर गांव तक गोवर्धन पूजा को लेकर उल्लास रहा। भदेश्वरनाथ, त्रिदेवमंदिर में कार्यक्रम हुआ। मान्यता है कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का त्योहार बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार प्रतिपदा तिथि दो दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है यह पर्व कब है। संवाद