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Basti News: एससी-एसटी एक्ट में दो को ढाई साल की कैद, आठ हजार जुर्माना

Sat, 07 Nov 2026 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:52 AM IST
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Two sentenced to two-and-a-half years in prison and fined 8,000 under the SC/ST Act
बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एससी-एसटी एक्ट के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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पुलिस के अनुसार, 17 नवंबर 2020 को वादी की तहरीर पर छावनी थाने में लोकईपुर निवासी राजेश शुक्ला और रमेश शुक्ला पुत्रगण रामबहादुर शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों के विरुद्ध मारपीट, संपत्ति क्षति, गाली-गलौज और धमकी देने के साथ ही एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में पैरवी सेल और छावनी पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। छह नवंबर को एससी-एसटी एक्ट न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। दोनों पर कुल आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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