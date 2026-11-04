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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Two schoolgirls who set off for school go missing; FIR registered against two youths

Basti News: विद्यालय के लिए निकलीं दो छात्राएं लापता, दो युवकों पर प्राथमिकी

Wed, 04 Nov 2026 02:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:58 AM IST
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Two schoolgirls who set off for school go missing; FIR registered against two youths
पैकोलिया। क्षेत्र के एक गांव से विद्यालय के लिए निकलीं दो किशोरियों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार, 27 अक्तूबर की सुबह 17 वर्षीय बेटी और गांव की ही 18 वर्षीय युवती एक साथ विद्यालय जाने के लिए घर से निकली थीं। शाम तक घर नहीं आईं तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
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बाद में पता चला कि गांव के विजय बहादुर वर्मा और सौरभ शर्मा से दोनों किशोरियों की पहले से बातचीत होती थी। आरोप है कि दोनों युवक शादी करने की नीयत से किशोरियों को बहला-फुसलाकर भगा ले गए। प्रभारी निरीक्षक मोती चंद राजभर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। किशोरियों को ढूंढने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद
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