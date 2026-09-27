Basti News: देसी शराब के साथ दो गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
बस्ती। वाल्टरगंज पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों पर दो लोगों को अवैध रूप से देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गनेशपुर चौबे टोला निवासी संजय निषाद क्षेत्र के कलकतवा कब्रिस्तान के पास से 12 पाउच देसी शराब और गंधार निवासी चंद्र प्रकाश को अवैध शराब के साथ परसालालशाही से गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। संवाद
विज्ञापन