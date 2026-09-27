Basti News: पितृपक्ष में बाजार पड़ा सुस्त, नवरात्र और सहालग से लौटेगी राैनक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी को लेकर लोग आमतौर पर सावधानी बरतते हैं। इसी वजह से कई लोगों ने शुक्रवार और शनिवार को ही जरूरी सामान खरीद लिया। इसके बाद बाजार में ग्राहकों की संख्या कम हो गई। दुकानदारों के मुताबिक, पितृपक्ष के दौरान सबसे अधिक असर कपड़ा और ज्वैलरी कारोबार पर पड़ता है। बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री भी प्रभावित होती है।कारोबारियों राधेश्याम और अतिम ने बताया कि पितृपक्ष में बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम हो जाती है। अब नवरात्र और उसके बाद शुरू होने वाली सहालग से बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। दुकानदारों को त्योहार और शादी-विवाह के सीजन से कारोबार में तेजी आने की आस है।15 दिन का रहेगा श्राद्ध पक्षइस बार पंचमी और षष्ठी तिथि का क्षय होने से पितृपक्ष 15 दिनों का रहेगा। 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध के बाद 27 सितंबर से मुख्य श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ और 10 अक्तूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ इसका समापन होगा। पं. देवस्य मिश्रा के अनुसार, उदया तिथि के आधार पर श्राद्ध और तर्पण की तिथि निर्धारित होती है। पितृपक्ष में लोग नदी, तालाब और पोखरों में तर्पण के साथ दान-पुण्य करते हैं।2026 में श्राद्ध की प्रमुख तिथियां28 सितंबर : द्वितीया श्राद्ध29 सितंबर : तृतीया श्राद्ध30 सितंबर : चतुर्थी-पंचमी श्राद्ध1 अक्तूबर : षष्ठी श्राद्ध2 अक्तूबर : सप्तमी श्राद्ध3 अक्तूबर : अष्टमी श्राद्ध4 अक्तूबर : नवमी श्राद्ध5 अक्तूबर : दशमी श्राद्ध6 अक्तूबर : एकादशी श्राद्ध7 अक्तूबर : द्वादशी श्राद्ध8 अक्तूबर : त्रयोदशी श्राद्ध9 अक्तूबर : चतुर्दशी श्राद्ध10 अक्तूबर : सर्वपितृ अमावस्याऐसे करें तर्पणपं. देवस्य मिश्रा के अनुसार, तर्पण योग्य ब्राह्मण के मार्गदर्शन में करना चाहिए। नदी, तालाब या घर में व्यवस्था के अनुसार जौ, तिल, कुशा, गंगाजल और वस्त्र आदि सामग्री से तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में विधि-विधान से तर्पण और दान-पुण्य करने से पितरों की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान पूरा होता है।