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पुण्यतिथि के अवसर पर उनके शिष्य जगरामनाथ की ओर से सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का आयोजन कराया गया था। 22 नवंबर को हवन-पूजन के साथ कथा का समापन हुआ। वहीं, 23 नवंबर को पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।नंद बाबा का बस्ती के धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में विशेष योगदान रहा। दुर्गा पूजा पंडालों को भव्य स्वरूप देने के साथ ही शहर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत कराने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। उनके धार्मिक और सामाजिक योगदान को याद करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि समाज के प्रति उनका समर्पण हमेशा स्मरण रहेगा। संवाद