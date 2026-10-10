Basti News: 48 घंटे से खराब पड़ा ट्रांसफॉर्मर, धरने की चेतावनी

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सभासद के मुताबिक, ट्रांसफार्मर खराब होने पर बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। आपूर्ति बहाल किए बिना ही शिकायत का निस्तारण दिखा दिया गया। इसके बाद उन्हें दोबारा शिकायत दर्ज करानी पड़ी। आरोप लगाया कि स्थानीय लाइनमैन दो दिन तक जल्द समस्या दूर करने का आश्वासन देते रहे। बाद में उन्होंने छुट्टी पर होने की बात कहकर फोन काट दिया।वहीं, अजीत नामक कर्मचारी ने अगले दिन तक समस्या दूर करने की बात कही। उन्होंने अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी को दिए पत्र में मौके पर तकनीकी टीम भेजने, ट्रांसफार्मर की मरम्मत कराने और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। जल्द समस्या का समाधान न होने पर मोहल्ले के लोगों के साथ उपकेंद्र पर धरने की चेतावनी दी है।