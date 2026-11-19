विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महानगरों की ओर जाने वाली छपरा स्पेशल (05064) छह घंटे, गोरखपुर स्पेशल (01079) साढ़े सात घंटे और जननायक एक्सप्रेस (15212) दो घंटे की देरी से चली। वहीं, आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल (04027) आठ घंटे, बरौनी-नई दिल्ली क्लोन ट्रेन साढ़े तीन घंटे, आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल छह घंटे, शंकर बस्ती स्पेशल (04405) साढ़े छह घंटे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्पेशल (01080) तीन घंटे और दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन ट्रेन (06663) तीन घंटे विलंब से पहुंची।त्योहार के बाद काम पर लौटने की मजबूरी के बीच यात्रियों को कन्फर्म टिकट के लिए भी जूझना पड़ रहा है। नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते स्पेशल ट्रेनों में जगह तलाश रहे यात्रियों को यहां भी समय की पाबंदी का लाभ नहीं मिल रहा है। घंटों की देरी से यात्रियों की आगे की यात्रा और कामकाज का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि त्योहारों के दौरान महानगरों की ओर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं।बस के जरिये सफर, बढ़ी मुसीबतट्रेन में कन्फर्म सीट न मिलने के चलते यात्री बस के सफर कर रहे हैं। यात्री लवकुश ने बताया कि ट्रेन से दिल्ली जाने की योजना बनाए थे, टिकट नहीं मिल तो बस के जरिये सफर किए। इसी प्रकार अनिल को दिल्ली जाना था, गोरखधाम, वैशाली में टिकट न मिलने से प्राइवेट बस से जरिये सफर किए। एआरएम कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि रूटीन बसों का संचालन दिल्ली, लखनऊ व कानपुर मार्ग पर कराया जा रहा है।