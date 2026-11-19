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जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए डॉ. विमल द्विवेदी और डॉ. पंकज कुमार वर्मा की तैनाती है। डॉ. विमल सभी कार्यदिवस में सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक जांच करते हैं, जबकि डॉ. पंकज बृहस्पतिवार से शनिवार तक दोपहर दो बजे से जांच करते हैं।गुरुवार से शनिवार तक वेटिंग में रहने वाली जांचों की जिम्मेदारी भी डॉ. पंकज पर रहती है। अस्पताल में सबसे अधिक भीड़ पहली शिफ्ट में होती है। ऐसे में डॉ. विमल के अवकाश पर रहने से गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए भटकना पड़ रहा है।जानकारों का कहना है कि डॉ. विमल के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनकी जगह डॉ. पंकज या किसी अन्य रेडियोलॉजिस्ट की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, ताकि मरीजों को परेशानी न हो। बता दें कि डॉ. पंकज कुमार वर्मा की ड्यूटी दूसरी शिफ्ट यानी की 2 बजे के बाद लगाई है, मगर वह भी नहीं थे। इससे मरीजों को सांसत हुई।