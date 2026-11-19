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कागजों में सकुशल संचालित परिषदीय स्कूलों की पोल अर्धवार्षिक परीक्षा में अपने आप खुल रही है। इधर दो-तीन सालों में छात्र संख्या 25 से 30 हजार घटी है। वर्ष 2023 तक बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित स्कूलों में दो लाख तक छात्र संख्या रही। तीन साल में घटकर बच्चों की संख्या एक लाख 61 हजार पहुंच गई है।दो पालियों में कराई गई परीक्षा : कुदरहा। क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भरवलिया तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरपाती मुस्तहकम में दो पालियों में परीक्षा कराई गई। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर दिन में 12:30 बजे से 2:30 बजे तक हुई। भरवलिया में कक्षा दो से पांच तक के विद्यार्थियों ने प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी विषय की परीक्षा दी। इसमें 60 में से 50 बच्चे शामिल हुए। द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 50 बच्चे मौजूद रहे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरपाती मुस्तहकम में कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान तथा द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। मुंडेरवा संवाद के अनुसार, अहरा जूनियर हाईस्कूल, प्राथमिक विद्यालय मुंडेरवा, जगदीशपुर, बोदवल, किठिऊरी सहित सभी परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा कराई गई।