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इस बार प्रवेश केवल कक्षा छह में होगा। कक्षा नौ में दाखिले की प्रक्रिया नहीं होगी। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बुधवार को आयुक्त वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। अधिक से अधिक बच्चों तक प्रवेश की जानकारी पहुंचाने और प्रक्रिया समय से पूरी कराने के निर्देश दिए गए। विज्ञापन

समय-सारिणी के अनुसार, 20 नवंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पांच जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। संवाद

׸ इस बार प्रवेश केवल कक्षा छह में होगा। कक्षा नौ में दाखिले की प्रक्रिया नहीं होगी। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बुधवार को आयुक्त वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। अधिक से अधिक बच्चों तक प्रवेश की जानकारी पहुंचाने और प्रक्रिया समय से पूरी कराने के निर्देश दिए गए।समय-सारिणी के अनुसार, 20 नवंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पांच जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। संवाद

बस्ती। अटल आवासीय विद्यालय बसेवा राय हर्रैया में शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। विद्यालय में निर्धारित 1000 सीटों में से 860 पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 140 सीटें रिक्त हैं। रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी।