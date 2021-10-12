Basti News: मनकापुर में मिले छावनी से लापता तीन किशोर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:23 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:23 AM IST
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छावनी। घर से छावनी बाजार सामान खरीदने आए तीन नाबालिगों के गुम होने की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने आठ घंटे के भीतर तीनों को सकुशल ढूंढ़ लिया है। पुलिस के अनुसार सिरौली बाबू निवासी अतुल (17), अनुज (17) और दीपचंद्र (16) बुधवार को घर से छावनी बाजार सामान खरीदने आए थे। इसके बाद तीनों कहीं गुम हो गए। जानकारी मिलने पर छावनी पुलिस ने तलाश शुरू की। तीनों किशोर मनकापुर रेलवे स्टेशन, गोंडा के पास मिले। संवाद
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