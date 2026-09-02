Basti News: दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत तीन नामजद

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बस्ती। सोनहा क्षेत्र के कोठमोरवा गांव में दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिद्धार्थनगर के खेसरहा क्षेत्र के कोठमोरवा निवासी शिंपी चौधरी के अनुसार वे वर्तमान में बस्ती के सोनहा क्षेत्र के बरडाड़ नानकार में रह रही हैं। ससुराल पक्ष के लोग दहेज में पांच लाख रुपये मांग रहे हैं। मांग पूरी न होने पर उनकी पिटाई करते हैं। पुलिस ने पवन चौधरी, फूलमती और शिव चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद