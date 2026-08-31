फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Three complainants arrived on the third day; the situation at the police station appeared normal.

Basti News: तीसरे दिन आए तीन फरियादी, थाने पर सामान्य दिखी स्थिति

Mon, 31 Aug 2026 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Three complainants arrived on the third day; the situation at the police station appeared normal.
वाल्टरगंज। थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह की मौत को थाना के सभी कर्मचारी भूल नहीं पा रहे हैं। हालांकि, अब स्थिति सामान्य होने लगी है। तीसरे दिन तीन फरियादी यहां अपनी शिकायतें लेकर आए थे, जिनका मौजूद पुलिसकर्मियों ने निस्तारण किया।
विज्ञापन

सोमवार को थाने पर मामूली चहल-पहल दिखी। वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्रीराम पाल बरामदे में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनते रहे। उनके निस्तारण के लिए संबंधित हल्का प्रभारी, बीट प्रभारियों को निर्देशित करते दिखे। थोड़ी देर में पहुंचे चौकी प्रभारी जमदा शाही प्रमोद कुमार पांडेय भी उनके पास बैठ गए और आपस में बातचीत की। किसी मामले पर आपस में चर्चा करते दिखे।
विज्ञापन

बातचीत में उन्होंने कहा कि साहब अचानक उन्हें इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे, विश्वास नहीं हो रहा है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक ने बताया कि थानाध्यक्ष के सहज स्वभाव के साथ-साथ मधुर बातों को भुलाया नहीं जा सकता। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed