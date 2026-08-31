Basti News: तीसरे दिन आए तीन फरियादी, थाने पर सामान्य दिखी स्थिति
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:56 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:56 PM IST
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वाल्टरगंज। थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह की मौत को थाना के सभी कर्मचारी भूल नहीं पा रहे हैं। हालांकि, अब स्थिति सामान्य होने लगी है। तीसरे दिन तीन फरियादी यहां अपनी शिकायतें लेकर आए थे, जिनका मौजूद पुलिसकर्मियों ने निस्तारण किया।
सोमवार को थाने पर मामूली चहल-पहल दिखी। वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्रीराम पाल बरामदे में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनते रहे। उनके निस्तारण के लिए संबंधित हल्का प्रभारी, बीट प्रभारियों को निर्देशित करते दिखे। थोड़ी देर में पहुंचे चौकी प्रभारी जमदा शाही प्रमोद कुमार पांडेय भी उनके पास बैठ गए और आपस में बातचीत की। किसी मामले पर आपस में चर्चा करते दिखे।
बातचीत में उन्होंने कहा कि साहब अचानक उन्हें इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे, विश्वास नहीं हो रहा है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक ने बताया कि थानाध्यक्ष के सहज स्वभाव के साथ-साथ मधुर बातों को भुलाया नहीं जा सकता। संवाद
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सोमवार को थाने पर मामूली चहल-पहल दिखी। वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्रीराम पाल बरामदे में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनते रहे। उनके निस्तारण के लिए संबंधित हल्का प्रभारी, बीट प्रभारियों को निर्देशित करते दिखे। थोड़ी देर में पहुंचे चौकी प्रभारी जमदा शाही प्रमोद कुमार पांडेय भी उनके पास बैठ गए और आपस में बातचीत की। किसी मामले पर आपस में चर्चा करते दिखे।
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बातचीत में उन्होंने कहा कि साहब अचानक उन्हें इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे, विश्वास नहीं हो रहा है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक ने बताया कि थानाध्यक्ष के सहज स्वभाव के साथ-साथ मधुर बातों को भुलाया नहीं जा सकता। संवाद
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