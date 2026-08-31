Basti News: तीसरे दिन आए तीन फरियादी, थाने पर सामान्य दिखी स्थिति

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सोमवार को थाने पर मामूली चहल-पहल दिखी। वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्रीराम पाल बरामदे में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनते रहे। उनके निस्तारण के लिए संबंधित हल्का प्रभारी, बीट प्रभारियों को निर्देशित करते दिखे। थोड़ी देर में पहुंचे चौकी प्रभारी जमदा शाही प्रमोद कुमार पांडेय भी उनके पास बैठ गए और आपस में बातचीत की। किसी मामले पर आपस में चर्चा करते दिखे।बातचीत में उन्होंने कहा कि साहब अचानक उन्हें इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे, विश्वास नहीं हो रहा है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक ने बताया कि थानाध्यक्ष के सहज स्वभाव के साथ-साथ मधुर बातों को भुलाया नहीं जा सकता। संवाद