Basti News: वन विभाग की छापेमारी से पहले ही वाहन लेकर भागे मिट्टी खनन करने वाले

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स्थानीय लोगों के अनुसार, चमैनिया फार्म स्थित एक खेत में रविवार को लोडर और पांच ट्रैक्टर-ट्रालियों से मिट्टी का खनन किया जा रहा था। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इस पर वन क्षेत्राधिकारी सुनील राव टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि खनन स्थल तक पहुंचने वाले रास्तों पर सिंडिकेट के लोग तैनात थे, जो अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। जैसे ही वन विभाग की टीम के आने की सूचना खनन स्थल तक पहुंची, वहां मौजूद लोग वाहनों के साथ भाग गए।वन क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार राव ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम के साथ छापेमारी की गई लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही खनन में लगे लोग वाहन लेकर भाग गए थे। मौके पर खनन के निशान मिले हैं। संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।जिला खनन अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि विभाग को मिट्टी खनन की जानकारी नहीं मिली है। यदि कहीं अवैध खनन हो रहा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।