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प्रदेश अध्यक्ष के जनपद आगमन पर जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घंघौला में उनका स्वागत किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, क्षेत्रीय प्रभारी अभिजात मिश्र, जिला प्रभारी डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, विधायक अजय सिंह, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह, पूर्व सांसद अरविंद चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रभान पांडेय वीसी पांडेय आदि मौजूद रहे।निजी होटल के सभागार में हर्रैया विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और बूथ स्तर तक पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की। शाम करीब चार बजे प्रदेश अध्यक्ष बस्ती सर्किट हाउस पहुंचे। यहां बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र की बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन की गतिविधियों की जानकारी ली।उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से पूरी सक्रियता के साथ जुटना होगा। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और संगठन की जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के निर्देश भी दिए। बैठकों में अष्टभुजा शुक्ल, गोपेश्वर त्रिपाठी, रामानंद नन्हे, प्रेमसागर तिवारी, गजेंद्र सिंह, राजेंद्र गौड़, यशकांत सिंह, आदि मौजूद रहे।प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के बुधवार को बस्ती आगमन पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया। सुमन सिंह ने विक्रमजोत के निकट पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सुमन सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं का सर्वाधिक उत्थान हुआ है। राघवेंद्र त्रिपाठी, राजन सिंह, रंजना त्रिपाठी, दिलीप सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।