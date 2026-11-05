फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Teachers to stage a protest at the BSA office on Dhanteras

Basti News: धनतेरस पर बीएसए कार्यालय पर धरना देंगे शिक्षक

Thu, 05 Nov 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Teachers to stage a protest at the BSA office on Dhanteras
बस्ती। पदोन्नति आदेश जारी कराने समेत 15 सूत्री मांगों के निस्तारण के लिए प्राथमिक शिक्षक संघ छह नवंबर से बीएसए कार्यालय के सामने धरना देगा। संगठन ने डीएम, एडी बेसिक समेत संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर मांगों के शीघ्र निस्तारण की अपील की है। जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने कहा कि शिक्षक पदोन्नति आदेश और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी होने के बाद ही घर जाएंगे। मांगों की अनदेखी के चलते शिक्षकों को धनतेरस के दिन धरना देने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जिला मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षकों की पदोन्नति, प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान, अनियमित रूप से काटे गए जीआईएस की धनराशि वापसी समेत विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए धरना दिया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed