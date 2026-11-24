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कंसल्टेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजू पांडेय ने बताया कि प्रदेश संगठन ने आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसके तहत 26 नवंबर को मांगों से संबंधित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाएंगे। 27 नवंबर को जिला स्तर पर धरना दिया जाएगा। 29 नवंबर को जनप्रतिनिधियों को मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद सात दिसंबर को प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री और पंचायतीराज निदेशालय का घेराव करने की भी तैयारी है।कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में विगत 10 वर्षों की सेवा के आधार पर मानदेय में इंक्रीमेंट और पुनरीक्षण का लाभ देना शामिल है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कर्मचारियों का मानदेय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के समकक्ष करने, मानदेय से काटी गई जीएसटी और सर्विस टैक्स की राशि वापस करने तथा मार्च 2026 से लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान करने की मांग की गई है। एसोसिएशन ने महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा देने और सेवाकाल के दौरान असामयिक निधन होने पर संबंधित कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा देने की भी मांग उठाई है। इसके साथ ही कर्मचारियों के खिलाफ की गई अनुचित कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कर न्यायोचित निर्णय लेने और सभी मांगों पर संगठन के प्रतिनिधियों के साथ निदेशालय स्तर पर औपचारिक वार्ता करने की मांग की गई है।जिलाध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारी वर्षों से स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में योगदान दे रहे हैं, लेकिन मानदेय में इंक्रीमेंट, समय से भुगतान और आर्थिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई महीनों से मानदेय लंबित होने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।