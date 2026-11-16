Basti News: रन फॉर हेल्थ में दिखाया दमखम, आलोक ने मारी बाजी

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रविवार दोपहर आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय ग्रेपलिंग समिति के सचिव करुणेश मणि पाठक ने किया। दौड़ में अयोध्या के अलावा गौर, वाल्टरगंज, विक्रमजोत, परशुरामपुर सहित आसपास के गांवों के धावकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में अयोध्या के मंदीप यादव दूसरे और विशाल वर्मा तीसरे स्थान पर रहे। रंजीत यादव को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा।प्रतियोगिता के विजेताओं को अर्जुन पंडित ने प्रमाणपत्र, पदक और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आयोजक शहबाज और मनोज यादव ने बताया कि खेलों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करने के लिए इस आयोजन की शुरुआत की गई है।इसके साथ ही सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और शारीरिक क्षमता परखने का अवसर भी मिलेगा। इस दौरान रमेश मौर्य, सूरज यादव, गुलाम हसन, विशाल कन्नौजिया, रामधनी यादव, लग्गू यादव, रामभवन मौजूद रहे।