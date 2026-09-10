Basti News: आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में छह नामजद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:20 AM IST
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वाल्टरगंज। वाल्टरगंज क्षेत्र के गनेशपुर निवासी एक व्यापारी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर गाली और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। गनेशपुर के चौरवां निवासी रियाजुल हसन ने बताया है कि 23 जुलाई को गनेशपुर पुलिस चौकी के चौकीदार अभय राम यादव ने अपने गांव वालों को बुलाकर उनकी पिटाई कर दी और उन्हीं के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवा दी। 29 जून को आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके उन्हें गाली दी और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि अनिल यादव, रजितराम यादव, आकाश यादव, अजय यादव उर्फ कसान, अभिषेक यादव उर्फ कन्हैया, प्रदीप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है। संवाद
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