फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Six people have been named in the case of posting objectionable posts.

Basti News: आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में छह नामजद

Thu, 10 Sep 2026 01:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Six people have been named in the case of posting objectionable posts.
वाल्टरगंज। वाल्टरगंज क्षेत्र के गनेशपुर निवासी एक व्यापारी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर गाली और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। गनेशपुर के चौरवां निवासी रियाजुल हसन ने बताया है कि 23 जुलाई को गनेशपुर पुलिस चौकी के चौकीदार अभय राम यादव ने अपने गांव वालों को बुलाकर उनकी पिटाई कर दी और उन्हीं के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवा दी। 29 जून को आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके उन्हें गाली दी और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि अनिल यादव, रजितराम यादव, आकाश यादव, अजय यादव उर्फ कसान, अभिषेक यादव उर्फ कन्हैया, प्रदीप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed