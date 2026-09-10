फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Onion prices double, green vegetables prices rise

Basti News: दोगुने हुए प्याज के दाम, हरी सब्जियों के भाव में उछाल

Thu, 10 Sep 2026 01:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Onion prices double, green vegetables prices rise
कंपनीबाग सब्जी मंडी में सजी दुकान संवाद
बस्ती। जिले में सब्जियों के बढ़ते दाम ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। एक माह में प्याज के भाव करीब दोगुने हो गए हैं। वहीं, लहसुन के साथ कई हरी सब्जियों के दाम में भी 10 से 80 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेलों के दाम बढ़ने से रसोई का खर्च और बढ़ गया है।
विज्ञापन

एक माह पहले 30 रुपये किलो बिकने वाला प्याज अब 60 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं, लहसुन के दाम में एक सप्ताह में ही तेजी आई है। 140 रुपये किलो बिकने वाला लहसुन अब 200 से 220 रुपये किलो तक पहुंच गया है। प्याज और लहसुन का इस्तेमाल लगभग हर सब्जी और व्यंजन में होने के कारण बढ़े भाव का सीधा असर रसोई पर पड़ रहा है। कंपनीबाग के सब्जी कारोबारी राजेश सोनकर ने बताया कि बाहर से आने वाली सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। बारिश के कारण मंडी में हरी सब्जियों की आवक भी कम हुई है।
विज्ञापन

फुटकर विक्रेता संतोष ने बताया कि हथियागढ़, नवाबगंज और अयोध्या मंडी से परवल, टमाटर, गोभी और बैंगन समेत अन्य सब्जियां महंगे दाम पर मिल रही हैं। इसका असर फुटकर बाजार में दिख रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed