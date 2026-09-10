Basti News: दोगुने हुए प्याज के दाम, हरी सब्जियों के भाव में उछाल

विज्ञापन

एक माह पहले 30 रुपये किलो बिकने वाला प्याज अब 60 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं, लहसुन के दाम में एक सप्ताह में ही तेजी आई है। 140 रुपये किलो बिकने वाला लहसुन अब 200 से 220 रुपये किलो तक पहुंच गया है। प्याज और लहसुन का इस्तेमाल लगभग हर सब्जी और व्यंजन में होने के कारण बढ़े भाव का सीधा असर रसोई पर पड़ रहा है। कंपनीबाग के सब्जी कारोबारी राजेश सोनकर ने बताया कि बाहर से आने वाली सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। बारिश के कारण मंडी में हरी सब्जियों की आवक भी कम हुई है।फुटकर विक्रेता संतोष ने बताया कि हथियागढ़, नवाबगंज और अयोध्या मंडी से परवल, टमाटर, गोभी और बैंगन समेत अन्य सब्जियां महंगे दाम पर मिल रही हैं। इसका असर फुटकर बाजार में दिख रहा है।