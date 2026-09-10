Basti News: विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों को हुनरमंद बना रहे अनुदेशक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तकनीकी अनुदेशक ज्योति विश्वकर्मा ने बताया कि बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने और विभिन्न प्रोजेक्ट के बारे में मौखिक के साथ प्रैक्टिकल के तौर पर अनुभव साझा करते हुए जानकारी दी गई। छात्र सौरभ, अर्पित, रितेश, आयरन, नितिन और छात्रा पल्लवी यादव व रंजीता ने हस्त निर्मित बैटरी, सेंसर स्टिक, ग्लोबल वार्मिंग, खेत में पाइपलाइन, स्कूल सेफ्टी ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम आदि मॉडल प्रस्तुत किए।प्रधानाध्यापक डॉ. शिव प्रसाद ने बताया कि निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों में सोचने-समझने की क्षमता ज्यादा विकसित होती है। बताया कि विद्यालय में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर, संगीत, योगाभ्यास, सामाजिक ज्ञान आदि जानकारी हासिल कराने के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों का अवलोकन कराया जाता है।इस मौके पर अभिषेक यादव, राजेश चौधरी, अवंतिका उपाध्याय, अखतरून निशा, अनुपम, राजपती आदि मौजूद रहे।