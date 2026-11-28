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प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत जिले के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पॉलीक्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं। जिले में ऐसे 13 केंद्र हैं, जहां विभिन्न पदों पर संविदा कर्मचारियों की तैनाती है। हालांकि, चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है। अन्य कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।इस बीच संविदा कर्मचारियों के लंबित मानदेय भुगतान के लिए एनएचएम के मिशन निदेशक ने सीएमओ कार्यालय को 52 लाख रुपये आवंटित किए हैं। यह धनराशि जून से अक्तूबर 2026 तक के बकाया मानदेय के भुगतान पर खर्च की जाएगी।डिप्टी सीएमओ (आरसीएच) डॉ. बृजेश शुक्ला ने बताया कि आवंटित बजट से पांच माह का लंबित मानदेय दिया जाएगा। अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर सच्चिदानंद चौरसिया ने बताया कि बजट मिलने से चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के सामने मानदेय का संकट दूर होने की उम्मीद है।