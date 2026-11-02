Basti News: संजीव बने भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:29 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:29 AM IST
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बस्ती। भाजपा नेतृत्व ने संजीव गुप्ता को लघु उद्योग प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक मनोनीत किया है। व्यापारी नेता अभिषेक गुप्ता ने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त जताया। कहा कि संजीव गुप्ता को उद्योग क्षेत्र का लंबा अनुभव है। वह लघु उद्योगों की समस्याओं से परिचित हैं। उनके नेतृत्व में छोटे उद्यमियों की समस्याओं को संगठन के माध्यम से उठाने और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, नपाध्यक्ष के प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन कसौधन, मनमोहन श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव, गौरव गुप्ता ने खुशी जताई है। संवाद
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