फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Sanjeev appointed as state convener of BJPs Small-Scale Industries Cell

Basti News: संजीव बने भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक

Mon, 02 Nov 2026 01:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Sanjeev appointed as state convener of BJPs Small-Scale Industries Cell
बस्ती। भाजपा नेतृत्व ने संजीव गुप्ता को लघु उद्योग प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक मनोनीत किया है। व्यापारी नेता अभिषेक गुप्ता ने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त जताया। कहा कि संजीव गुप्ता को उद्योग क्षेत्र का लंबा अनुभव है। वह लघु उद्योगों की समस्याओं से परिचित हैं। उनके नेतृत्व में छोटे उद्यमियों की समस्याओं को संगठन के माध्यम से उठाने और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, नपाध्यक्ष के प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन कसौधन, मनमोहन श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव, गौरव गुप्ता ने खुशी जताई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed