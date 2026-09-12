Basti News: ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, 150 करोड़ का लेनदेन प्रभावित

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उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इम्पलाइज यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने मालवीय रोड स्थित क्षेत्रीय बैंक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। यूनियन के अनुसार जिले की करीब 160 शाखाओं पर हड़ताल का असर रहा और लेनदेन का काम प्रभावित हुआ। क्षेत्रीय सचिव विशाल चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, पीएलआई का समान भुगतान करना और कर्मचारियों से संबंधित सभी लंबित मांगों का तत्काल समाधान करना शामिल है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार को मांगों पर सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि शुक्रवार की हड़ताल आंदोलन का पहला चरण है। मांगें पूरी नहीं होने पर दूसरे चरण में 28, 29 और 30 सितंबर को लगातार तीन दिन हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो तीसरे और अंतिम चरण में 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है।लीड बैंक मैनेजर आरएन मौर्य ने बताया कि कुछ बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे जबकि निजी बैंक खुले रहे। इससे सभी बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह प्रभावित नहीं हुईं।