फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Rs 76.97 crore under the PM Kisan Samman Nidhi scheme transferred to 3.84 lakh accounts

Basti News: 3.84 लाख खातों में भेजी गई पीएम किसान सम्म्मान निधि 76.97 करोड़ रुपये

Sat, 31 Oct 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Rs 76.97 crore under the PM Kisan Samman Nidhi scheme transferred to 3.84 lakh accounts
बस्ती। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के तहत 3.84 लाख से अधिक किसानों को 76.97 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में मिले हैं।
विज्ञापन

रबी फसलों की बोआई और त्योहारी सीजन के बीच जिले के अन्नदाताओं के केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। इनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का भुगतान शुक्रवार को दोपहर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये हो गया। इस बार बस्ती जिले के 3 लाख 84 हजार 898 पंजीकृत किसान परिवारों को कुल 76 करोड़ 97 लाख 96 हजार रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच गई। कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, पिछली यानी 23वीं किस्त में जिले के 3 लाख 79 हजार 322 किसानों को योजना का लाभ मिला था। इस बार प्रशासनिक सतर्कता और कृषि विभाग की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के चलते 5,000 नए व छूटे हुए पात्र किसानों का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा गया है। इससे जिले के लाभार्थी किसानों का आंकड़ा बढ़कर 384898 पहुंच गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed