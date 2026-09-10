Basti News: खड़े कंटेनर में रोडवेज बस ने मारी टक्कर, चार यात्री घायल

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जानकारी के अनुसार, मुरादीपुर चौराहे के पास एनएचआई के किनारे सर्विस फुटपाथ पर एक कंटेनर खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कंटेनर के पिछले हिस्से में बाईं ओर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।हादसे में गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के कहार पुरवा निवासी नीरज प्रजापति, अयोध्या के पलिया निवासी अभिषेक कुमार, कुशीनगर के काटनवार निवासी मुस्लिम और अयोध्या के रानोपाली स्थित जोगियाना निवासी रामवती देवी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी हर्रैया पहुंचाया। चिकित्सकों ने नीरज प्रजापति की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया।हादसे के समय बस में चालक और परिचालक समेत 10 लोग सवार थे। बस चालक उन्नाव के असोहा क्षेत्र के हरपुर हल्ला निवासी उमाशंकर और परिचालक रायबरेली के जगतपुर क्षेत्र निवासी राजेंद्र कुमार सुरक्षित बच गए। दुर्घटना के बाद कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस और एनएचआई की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त बस और कंटेनर को सड़क से हटवाया। इसके बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो गई।