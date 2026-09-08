Basti News: सड़क किनारे के कचरे के ढेर से मिलेगी राहत, टेंडर प्रक्रिया पूरी

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गौर-बभनान मार्ग पर सब्जी मंडी के पास सड़क किनारे लंबे समय से कूड़े का ढेर लगा था। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती थी। कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहता था। सड़क की पटरियों पर कूड़ा डाले जाने की समस्या को देखते हुए प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने तीन सितंबर को नगर पंचायत बभनान के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजा था। इसमें सड़क से कूड़ा 10 मीटर दूर हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया था।लोक निर्माण विभाग का पत्र मिलने के बाद सोमवार को नगर पंचायत की ओर से सड़क किनारे पड़ा कूड़ा हटवा दिया गया। वहीं, कूड़ा निस्तारण के स्थायी प्रबंध के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।