फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Relief for passengers during festivals, two special trains have been extended

Basti News: त्योहार पर यात्रियों को राहत, दो स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे

Sat, 12 Sep 2026 02:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Relief for passengers during festivals, two special trains have been extended
बस्ती। आगामी त्योहार में एक्सप्रेस ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से दो स्पेशल ट्रेनों का अतिरिक्त फेरा बढ़ाया गया है। इससे महानगरों से आने-जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।
विज्ञापन



रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 05060 लालकुआं-कोलकाता साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन 8 अक्तूबर से 26 नवंबर तक आठ फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक बृहस्पतिवार को लालकुआं रेलवे स्टेशन से 12:35 बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी, जो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा के रास्ते बस्ती रेलवे स्टेशन पर रात 11:52 बजे पहुंचेगी और गोरखपुर, कप्तानगंज, पडरौना, बिहार के रास्ते कोलकाता पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी।
विज्ञापन

वापसी में ट्रेन संख्या 05059 कोलकाता-लालकुआं साप्ताहिक स्पेशल विशेष एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक शनिवार को कोलकाता रेलवे स्टेशन से पांच बजे आगे के लिए रवाना होगी। यह बिहार के रास्ते गोरखपुर होते हुए बस्ती रेलवे स्टेशन पर 3:58 बजे पहुंचेगी और गोंडा, लखीमपुर, पीलीभीत के रास्ते लालकुआं को जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी तरह ट्रेन संख्या 05193 छपरा- पठानकोट वाया गोरखपुर साप्ताहिक विशेष एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन आठ अतिरिक्त फेरों के लिए किया जाएगा। ये आगामी 23 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन छपरा जंक्शन से दो बजे आगे के लिए प्रस्थान करेगी। गोरखपुर के रास्ते बस्ती रेलवे स्टेशन पर 09:56 बजे पहुंचेगी और गोंडा, सीतापुर जंक्शन, शाहजहांपुर, बरेली के रास्ते पठानकोट को जाएगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 05194 पठानकोट रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे रवाना होगी और इसी रास्ते से बस्ती रेलवे स्टेशन पर 1:03 बजे पहुंचेगी। वहां से गोरखपुर, पडरौना, कप्तानगंज के रास्ते छपरा जंक्शन को जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि आगामी पर्व पर संभावित भीड़ की वजह से अतिरिक्त फेरा बढ़ाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed