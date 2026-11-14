Basti News: प्रचार सामग्री और सुविधाओं की दरें होंगी निर्धारित, चुनाव खर्च का बनेगा हिसाब

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अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञान चंद्र गुप्ता ने की। कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों की ओर से किए जाने वाले व्यय का सही और पारदर्शी लेखा-जोखा रखने के लिए विभिन्न मदों की दरों का नियमानुसार निर्धारण जरूरी है। निर्धारित दरों के आधार पर ही प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय का आकलन किया जाएगा। बैठक में मंच, पंडाल, कुर्सी, टेबल, साउंड सिस्टम, वाहन और अन्य प्रचार संसाधनों के उपयोग की दरों पर विचार-विमर्श किया गया।एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई समय से पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि निर्वाचन के दौरान व्यय निगरानी में किसी तरह की दिक्कत न हो। बैठक में मुख्य कोषाधिकारी अशोक प्रजापति, जिला पूर्ति अधिकारी विमल शुक्ला, एआरटीओ धर्मेंद्र कुमार, एसडीएम राजेश यादव मौजूद रहे।