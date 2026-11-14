Basti News: श्रीराम ने किया ताड़का वध, फुलवारी लीला में मोहा मन

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बस्ती। सनातन धर्म संस्था की ओर से आयोजित सातवें श्रीरामलीला महोत्सव में भगवान श्रीराम की लीलाओं का भावपूर्ण मंचन किया गया। बाल कलाकारों ने मुनि विश्वामित्र आगमन, ताड़का वध, सुबाहु वध, अहिल्या उद्धार और गंगा अवतरण की लीला प्रस्तुत की। वहीं दूसरे सत्र में बच्चों ने जनकपुर नगर भ्रमण और फुलवारी लीला का मनोहारी मंचन कर दर्शकों का मन मोह लिया।कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीराम-लक्ष्मण की आरती और स्तुति से हुआ। मंचन में दिखाया गया कि यज्ञ की रक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को अयोध्या से अपने साथ ले जाते हैं। मार्ग में श्रीराम ताड़का का वध करते हैं और आश्रम पहुंचकर सुबाहु सहित राक्षसी शक्तियों का अंत कर यज्ञ की रक्षा करते हैं। इसके बाद अहिल्या उद्धार और गंगा अवतरण के प्रसंगों का मंचन हुआ।फुलवारी लीला में माता सीता और भगवान श्रीराम के प्रथम दर्शन का दृश्य विशेष आकर्षण रहा। जनकपुर में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उद्यान पहुंचे श्रीराम की माता सीता से भेंट और दोनों के बीच आकर्षण के भाव को बाल कलाकारों ने सुंदर अभिनय से जीवंत कर दिया। इस दौरान पंडाल जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा।डॉ. शैलेश सिंह ने कहा कि रामलीला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों और संस्कारों का माध्यम है। राम और रावण दोनों हमारे भीतर हैं, जरूरत अपने भीतर रामत्व को प्रभावी बनाने की है। व्यास रामकृष्ण मिश्र ने प्रसंगों का वर्णन किया।इस अवसर पर डॉ. कैलाश नाथ दूबे, सुशील मिश्र, डॉ. रोहन दूबे, सीए अभिषेक मणि त्रिपाठी, गोपेश्वर त्रिपाठी, कर्नल केसी मिश्र, हरिशंकर त्रिपाठी, सुष्मिता सानू, अंकुर यादव, अनुराग शुक्ल और डॉ. ऋचा ओझा मौजूद रहे।