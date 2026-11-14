Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Assault following objection to water discharge

Basti News: पानी बहाने के विरोध पर मारपीट

Sat, 14 Nov 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Assault following objection to water discharge
बस्ती। मुंडेरवा थानाक्षेत्र के पकड़ी चंदा गांव में खेत में नाली का पानी बहाने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने निम्मा देवी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है। निम्मा देवी पत्नी तुलसीराम यादव ने तहरीर देकर बताया कि बरसात के कारण कोइल गौड़ की नाली का पानी उनके खेत में आ रहा था, जिससे धान की फसल गिर गई थी। उन्होंने कोइल को अपने खेत में पानी न गिराने के लिए मना किया था। आरोप है कि इसी बात को लेकर 12 नवंबर को नगहरा निवासी कोइल ने अपशब्द कहते हुए उनके साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे अखिलेश को भी पीटा और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि अखिलेश की पत्नी सुनीता के साथ भी मारपीट की गई। थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed