Basti News: बारिश ने मौसम सुहाना, जलभराव से हुई सांसत

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झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई, तो जलभराव से परेशानी भी बढ़ गई। करीब एक घंटे तक हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि, तेज बारिश के साथ ही शहर की जलनिकासी व्यवस्था की हकीकत भी सामने आ गई। मुख्य बाजार गांधीनगर के धर्मशाला रोड, महरीखांवा, तुर्कहिया, दरियाखां, पिकौरा, आवास विकास, कटरा, मिश्रौलिया, नरहरिया समेत कई निचले क्षेत्रों और गलियों में पानी भर गया।कई स्थानों पर नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। दोपहिया वाहन चालकों को जलभराव से होकर गुजरना पड़ा, पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कत हुई। वहीं, 17 करोड़ की लागत से नवनिर्मित फोरलेन सड़क कंपनीबाग-बड़ेवन पर कई जगहों पर जलभराव दिखा। इससे राहगीर सांसत झेलते दिखे। कटरा पानी टंकी के पास पानी भरा हुआ है।ईओ अंगद गुप्ता का कहना है कि जहां जलभराव की शिकायतें मिली वहां टीम भेजकर चोक नालियों के सिल्ट निकालकर जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद धान की फसलों को संजीवनी मिली है। किसान अब धान फसल में खाद डालने की तैयारी में भी जुट गए हैं।