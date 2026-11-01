Basti News: दिनभर बारिश...17288 श्रमिकों की लगा दी हाजिरी, नहीं दिखा काम

विज्ञापन



30 अक्तूबर को जिले में सबसे अधिक 16,859 मजदूरों की हाजिरी दर्ज की गई। इन्हें 554 परियोजनाओं में कार्य करते हुए दिखाया गया है। वहीं, 31 अक्तूबर को 22 परियोजनाओं में 429 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज हुई। इस तरह दोनों दिनों में कुल 17,288 मजदूरों के काम करने का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज है। विज्ञापन

कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्तूबर को जिले में 27.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। गांवों में रास्तों और खेतों में जलभराव के चलते आवागमन मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद पोर्टल पर बड़ी संख्या में मजदूरों की हाजिरी दर्ज होती रही। विज्ञापन विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने पोर्टल पर दर्ज कुछ कार्यस्थलों की मौके पर पड़ताल की तो कई जगह मस्टररोल में दर्ज कार्य और मौके की स्थिति में अंतर मिला। बारिश के दौरान कार्य कराए जाने और मजदूरों की हाजिरी दर्ज होने को लेकर सवाल उठ चुके हैं।ा 30 अक्तूबर को जिले में सबसे अधिक 16,859 मजदूरों की हाजिरी दर्ज की गई। इन्हें 554 परियोजनाओं में कार्य करते हुए दिखाया गया है। वहीं, 31 अक्तूबर को 22 परियोजनाओं में 429 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज हुई। इस तरह दोनों दिनों में कुल 17,288 मजदूरों के काम करने का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज है।कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्तूबर को जिले में 27.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। गांवों में रास्तों और खेतों में जलभराव के चलते आवागमन मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद पोर्टल पर बड़ी संख्या में मजदूरों की हाजिरी दर्ज होती रही।संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने पोर्टल पर दर्ज कुछ कार्यस्थलों की मौके पर पड़ताल की तो कई जगह मस्टररोल में दर्ज कार्य और मौके की स्थिति में अंतर मिला। बारिश के दौरान कार्य कराए जाने और मजदूरों की हाजिरी दर्ज होने को लेकर सवाल उठ चुके हैं।ा

बस्ती। जिले में 30 और 31 अक्तूबर को हुई बारिश के दौरान वीबी-जी रामजी पोर्टल पर 17,288 मजदूरों की हाजिरी दर्ज की गई। जिनकी इस मजदूर के लिए 51 लाख 98 हजार 400 रुपये का भुगतान होगा। पोर्टल पर इन मजदूरों से सड़क निर्माण और पौधरोपण समेत विभिन्न कार्य कराना दर्शाया गया है जबकि मौके पर पड़ताल के दौरान कई स्थानों पर काम होता नहीं मिला। ऐसे में बारिश के बीच हजारों मजदूरों की उपस्थिति दर्ज होने पर सवाल उठ रहे हैं।