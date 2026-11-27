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बीते एक महीने में अरहर की दाल 40 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई है, जबकि चना, उड़द और मूंग के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। सहालग में मांग बढ़ने के बीच थोक बाजार में कीमतें चढ़ने का असर खुदरा दुकानों तक पहुंच गया है। इससे शादी समारोहों के खानपान का बजट बढ़ने के साथ ही मध्यमवर्गीय परिवारों की घरेलू रसोई पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। पुरानी बस्ती के थोक किराना कारोबारी विक्की के अनुसार, एक महीने पहले 120 रुपये किलो बिकने वाली अरहर की दाल अब 160 रुपये पहुंच गई है।चने की दाल के दाम भी 90 से बढ़कर 105 रुपये और उड़द के 120 से 140 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। मूंग की दाल 110 से बढ़कर 120 रुपये किलो बिक रही है। गांधीनगर के कारोबारी जयकिशन का कहना है कि सीजन में मांग बढ़ने और आपूर्ति के मुकाबले उपलब्धता कम होने से कीमतों में तेजी आई है। त्योहारों के बाद भी बाजार में राहत नहीं मिली है। दालों की महंगाई का असर शादी-विवाह के आयोजनों के साथ सामान्य परिवारों की थाली पर भी पड़ रहा है।सहालग में सामूहिक भोज और मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था करने वालों को अब पहले के मुकाबले अधिक खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, घरेलू बजट में दाल की खरीदारी के लिए ज्यादा रकम निकालनी पड़ रही है। माधुरी का कहना है कि घर की दूसरी जरूरतों के साथ अब दालें भी महंगी हो गई हैं। खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और रसोई की अन्य जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। प्रीति के मुताबिक, प्रोटीन के लिए भोजन में दाल जरूरी है लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण अब इसकी खरीदारी भी बजट देखकर करनी पड़ रही है।एक महीने में ऐसे बढ़े दालों के दामदाल एक माह पहले अबअरहर 120 रुपये 160 रुपयेचना 80 रुपये 110 रुपयेउड़द 120 रुपये 140 रुपयेमूंग 110 रुपये 120 रुपयेचना दाल 90 रुपये 105 रुपयेनोट : थोक और फुटकर दुकानदारों से प्राप्त प्रति किलो के भाव।