Basti News: जनगणना के दूसरे चरण की तैयारी शुरू, प्रशिक्षित किए जा रहे कर्मी

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जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए प्रशिक्षण को गंभीरता और ध्यान से प्राप्त किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान सामने आने वाली जिज्ञासाओं और सवालों को नोट कर मास्टर ट्रेनरों से समाधान प्राप्त करें। प्रशिक्षण में मिली जानकारी का फील्ड में सही ढंग से प्रयोग करते हुए जनगणना कार्य पूरी निष्ठा से पूरा कराया जाए।मुख्य विकास अधिकारी/अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने कहा कि जनगणना में प्रत्येक कार्मिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है। अपर जिलाधिकारी/जनगणना अधिकारी ज्ञान चंद्र गुप्ता ने बताया कि जनगणना निदेशालय से मास्टर ट्रेनरों की तैनाती की गई है। प्रशिक्षण में जनगणना की कार्यप्रणाली, सूचनाओं के सही संकलन, आवश्यक अभिलेख, डिजिटल माध्यम से आंकड़े दर्ज करने और निर्धारित दिशा-निर्देशों के पालन की जानकारी दी जा रही है।यह है जनगणना का कार्यक्रमजनगणना के द्वितीय चरण में एक दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना होगी। इससे पहले 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना की सुविधा रहेगी। 4 जनवरी 2027 की रात बेघर लोगों की गणना की जाएगी, जबकि 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण चरण चलेगा। प्रशिक्षण का पहला बैच 6, 7 और 8 अक्तूबर, दूसरा बैच 9, 10 और 12 अक्तूबर व तीसरा बैच 13, 14 और 15 अक्तूबर को होगा।