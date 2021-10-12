Basti News: गणेश पूजा को लेकर पुरानी बस्ती में तैयारियां तेज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:04 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:04 AM IST
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पुरानी बस्ती। गणेश उत्सव को लेकर पुरानी बस्ती क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं। क्षेत्र में कल करीब 40 स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। इसे लेकर आयोजक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। त्योहार को लेकर लोगों में भी उत्साह है।
गणेश उत्सव के दौरान प्रतिमा स्थापना और पूजा-अर्चना को लेकर पुरानी बस्ती क्षेत्र में विशेष चहल-पहल देखने को मिल रही है। आयोजकों की ओर से पांडालों को सजाने और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम तेजी से किया जा रहा है। पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष शशांक शेखर राय ने बताया कि गणेश प्रतिमा स्थापना के साथ ही पुलिस क्षेत्र में लगातार चौकसी रखेगी।
त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस की निगरानी प्रतिमा स्थापना से लेकर गणेश विसर्जन तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता त्योहार को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है।
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गणेश उत्सव के दौरान प्रतिमा स्थापना और पूजा-अर्चना को लेकर पुरानी बस्ती क्षेत्र में विशेष चहल-पहल देखने को मिल रही है। आयोजकों की ओर से पांडालों को सजाने और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम तेजी से किया जा रहा है। पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष शशांक शेखर राय ने बताया कि गणेश प्रतिमा स्थापना के साथ ही पुलिस क्षेत्र में लगातार चौकसी रखेगी।
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त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस की निगरानी प्रतिमा स्थापना से लेकर गणेश विसर्जन तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता त्योहार को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है।
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