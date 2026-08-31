Basti News: पोस्टमार्टम में हैंगिंग से थानेदार की मौत की पुष्टि

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आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के बूढ़नपुर निवासी थानाध्यक्ष सूर्यप्रकाश सिंह (57) का शव जिलाधिकारी कार्यालय के पास स्थित सरकारी आवास में फंदे से लटकता मिला था। देर रात करीब 11 बजे उनके परिजन लखनऊ से आए तो पंचनामा की प्रक्रिया शुरू हुई। रविवार की सुबह करीब 11 बजे डॉ. सतीश कुमार सिंह और डॉ. विनोद कुमार वर्मा की टीम ने करीब 45 मिनट तक उनके शव का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में 18 से 20 घंटे पहले हैंगिंग से मौत का अनुमान लगाया गया। आशंका व्यक्त की गई कि उनकी मौत शनिवार दोपहर करीब तीन बजे हुई होगी।पोस्टमार्टम के बाद बाद उनका पार्थिव शरीर पुलिस लाइंस लाया गया, जहां पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उनके शव को सलामी दी गई। पुलिस अधिकारी और सह कर्मियों ने उनके शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पोस्टमार्टम हाउस से लेकर पुलिस लाइंस तक उनके साथ काम करने वाले पुलिसकर्मी भावुक नजर आए। इस घटना से हर कोई स्तब्ध दिखा। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके व्यवहार, कार्यशैली और सहकर्मियों के प्रति सहज रवैये को याद किया।कब्जे में मोबाइल फोन, सीडीआर खंगाल रही पुलिस : पुलिस के मुताबिक थानाध्यक्ष की आत्महत्या की वजह अब भी रहस्य बनी है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुलिस ने उनके सरकारी आवास और थाने का कक्ष सील कर दिया है। उनके मोबाइल फोन कब्जे में लिए गए हैं, जिनका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। उनके सीडीआर (काॅल डिटेल रिकॉर्ड) खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अब मौत से पहले की परिस्थितियों और उनकी गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।