Basti News: काकरोच पार्टी के आंदोलन को लेकर पुलिस अलर्ट

विज्ञापन



देर शाम शहर और कस्बों के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल मार्च भी किया है। हालांकि अभी आंदोलन का असर यहां देखने को नहीं मिल रहा है। मगर शासन के उच्च पदस्थ अधिकारियों के निर्देश के बाद पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आ गया है। पुलिस का खुफिया तंत्र अपने स्तर से आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करने वालों का पता लगाने में जुट गया है। एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि काकरोच पार्टी के आंदोलन को लेकर जिले कोई हलचल देखने को नहीं मिली है। यहां स्थिति पूरी तरह सामान्य है। फिर भी पुलिस सक्रिय हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों से पल-पल की जानकारी ली जा रही है। यदि कहीं किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि सामने आएगी तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी।

विज्ञापन

बस्ती। दिल्ली के जंतर-मंतर पर काकरोच पार्टी का आंदोलन शुरू होने पर यहां भी पुलिस अलर्ट हो गई है। एसपी ओमवीर सिंह के निर्देश पर पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है। रेलवे स्टेशन, हाईवे, रोडवेज पर निगरानी बढ़ा दी गई है।