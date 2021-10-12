Basti News: कबड्डी में बालिका और क्रिकेट में बालक वर्ग के खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:42 AM IST
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बस्ती। रायबरेली, मुरादाबाद और आजमगढ़ में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बस्ती टीम प्रतिभाग करेगी। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि खेल निदेशालय की ओर से यह प्रतियोगिता कराई जा रही है।
प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका कबड्डी का चयन-ट्रायल बस्ती में जनपद स्तर पर आठ और मंडलीय नौ अक्तूबर को होगा। यह प्रतियोगिता 29 से 31 अक्तूबर तक रायबरेली में खेली जाएगी। इसके अलावा प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका कबड्डी का ट्रायल भी आठ और नौ अक्तूबर को प्रस्तावित है। यह खेल 16 से 17 अक्तूबर तक मुरादाबाद होगा।
पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग क्रिकेट खेल का आयोजन आजमगढ़ में होगा। चयन-ट्रायल जनपद स्तर पर 10 और 11 अक्तूबर को मंडलीय ट्रायल होगा। संवाद
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प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका कबड्डी का चयन-ट्रायल बस्ती में जनपद स्तर पर आठ और मंडलीय नौ अक्तूबर को होगा। यह प्रतियोगिता 29 से 31 अक्तूबर तक रायबरेली में खेली जाएगी। इसके अलावा प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका कबड्डी का ट्रायल भी आठ और नौ अक्तूबर को प्रस्तावित है। यह खेल 16 से 17 अक्तूबर तक मुरादाबाद होगा।
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पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग क्रिकेट खेल का आयोजन आजमगढ़ में होगा। चयन-ट्रायल जनपद स्तर पर 10 और 11 अक्तूबर को मंडलीय ट्रायल होगा। संवाद
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