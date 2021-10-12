Basti News: कबड्डी में बालिका और क्रिकेट में बालक वर्ग के खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा

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प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका कबड्डी का चयन-ट्रायल बस्ती में जनपद स्तर पर आठ और मंडलीय नौ अक्तूबर को होगा। यह प्रतियोगिता 29 से 31 अक्तूबर तक रायबरेली में खेली जाएगी। इसके अलावा प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका कबड्डी का ट्रायल भी आठ और नौ अक्तूबर को प्रस्तावित है। यह खेल 16 से 17 अक्तूबर तक मुरादाबाद होगा।पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग क्रिकेट खेल का आयोजन आजमगढ़ में होगा। चयन-ट्रायल जनपद स्तर पर 10 और 11 अक्तूबर को मंडलीय ट्रायल होगा। संवाद