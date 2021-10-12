Basti News: फार्मासिस्ट डेंगू पॉजिटिव, गांव में भेजी गई टीम

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परिजनों के अनुसार, फार्मासिस्ट को बुखार समेत अन्य समस्या होने पर गांव लाया गया था। हालत गंभीर होने पर 11 सितंबर को उन्हें लखनऊ के इरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डेंगू के लक्षण मिलने पर चिकित्सकों ने रक्त का सैंपल जांच के लिए भेजा। 13 सितंबर को आई रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई। उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है।मरीज की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिलने के बाद सीएचसी की टीम चूइलकाजी गांव पहुंची। टीम ने परिवार के सदस्यों के रक्त के सैंपल लिए। इसके अलावा गांव में एंटीलार्वा दवा का छिड़काव कराया गया। स्वास्थ्यकर्मियों ने मरीज के घर और आसपास के घरों का निरीक्षण कर लंबे समय से जमा पानी को हटवाया, ताकि मच्छरों के पनपने की संभावना न रहे। परिवार के अन्य सदस्यों में फिलहाल डेंगू से संबंधित कोई लक्षण नहीं मिले हैं। इनकी तैनाती अंबेडकरनगर के असरफपुर बरवां पीएचसी पर है।एक मरीज का पता-मोबाइल नंबर गलतजिले में अब तक डेंगू के 12 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इनमें एक मरीज का पता और मोबाइल नंबर गलत होने के कारण टीम उससे संपर्क नहीं कर सकी है।