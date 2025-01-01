फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Official dengue testing not being conducted at CHCs and PHCs; increased load on the district hospital.

Basti News: सीएचसी-पीएचसी पर नहीं हो रही डेंगू की अधिकृत जांच, जिला अस्पताल पर बढ़ा लोड

Thu, 17 Sep 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Official dengue testing not being conducted at CHCs and PHCs; increased load on the district hospital.
जिला अस्पताल के पैथालॉजी में जांच के लिए कतार में खड़े मरीज संवाद
बस्ती। मौसम में उतार-चढ़ाव के साथ मच्छरों की संख्या बढ़ने से डेंगू और मलेरिया के संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले की सीएचसी-पीएचसी पर डेंगू की रैपिड जांच तो हो रही है, लेकिन अधिकृत पुष्टि के लिए एलाइजा जांच की सुविधा नहीं है। ऐसे में संदिग्ध मरीजों को जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। इससे जिला अस्पताल पर मरीजों का दबाव बढ़ गया है।
विज्ञापन

बारिश के बाद गांव से लेकर शहर तक कई जगह जलभराव है। कई स्थानों पर पानी जमा रहने से मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ गया है। तेज बुखार के मरीज सीएचसी-पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। चिकित्सक जांच के बाद उनका उपचार कर रहे हैं। डेंगू के संदिग्ध मरीजों की सीएचसी-पीएचसी पर रैपिड जांच की जाती है। इसमें पॉजिटिव आने वाले मरीजों को एलाइजा जांच के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाता है।
विज्ञापन

जिला महिला अस्पताल में भी एलाइजा जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां से भी जरूरत के अनुसार मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को पुष्टि के लिए मुख्यालय तक आना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए वार्ड आरक्षित किया गया है। हालांकि, फिलहाल वार्ड में मरीज न होने के कारण ताला लगा है। एसआईसी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि एलाइजा जांच रोजाना चार-पांच मरीजों की हो रही है। पैथोलॉजी में वर्तमान में करीब 300 मरीजों के रक्त की जांच की जा रही है।
--------------
12 डेंगू और छह स्वाइन फ्लू के केस
जनपद में अब तक डेंगू के 12 और स्वाइन फ्लू के छह मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि निजी अस्पतालों से जांच रिपोर्ट समय से नहीं मिलने के कारण बीमारी से जुड़े आंकड़ों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में दिक्कत आती है। विभाग ने निजी अस्पतालों की लैब में होने वाली डेंगू जांच की रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने के निर्देश दिए हैं।


कोट
सीएचसी-पीएचसी पर डेंगू की रैपिड जांच की सुविधा है। एलाइजा जांच जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हो रही है। जिन स्थानों पर डेंगू की पुष्टि होती है, वहां निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है। निजी अस्पतालों को डेंगू जांच की रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- डॉ. राजीव निगम, सीएमओ, बस्ती।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed