बस्ती: जिला अस्पताल की इमरजेंसी में रात को नहीं मिले चिकित्सक, मरीज के तीमारदार लौटे; देखें वीडियो

जिला अस्पताल की रात की इमरजेंसी सेवा में मरीजों को उपचार के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आरोप है कि रात के समय कहीं कर्मचारी ड्यूटी से नदारद रहते हैं तो कहीं सो रहे कर्मचारियों को जगाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में गंभीर परेशानी होने पर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और तीमारदारों को निराश होकर लौटना पड़ता है।

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