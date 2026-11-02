Basti News: दो साल से सीएचओ की तैनाती नहीं, सेंटर पर ताला

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ग्राम पंचायत के 54 पुरवों में करीब 13 हजार लोग निवास करते हैं। इतनी बड़ी आबादी की स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए वेलनेस सेंटर बनाया गया था, लेकिन जिम्मेदार स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती नहीं होने से इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक, केंद्र पर अक्सर ताला लटका रहता है और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हैं। ग्रामीण रामप्रकाश मौर्य ने बताया कि दो साल से अधिक समय से सीएचओ की तैनाती नहीं होने के कारण लोगों को इलाज के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। विज्ञापन

कई लोग मजबूरी में झोलाछाप चिकित्सकों से उपचार कराने को विवश हैं। उमाशंकर यादव ने कहा कि केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलता और वहां कोई जिम्मेदार कर्मचारी भी मौजूद नहीं रहता। विजय बहादुर, सुनील कुमार, सोनू मिश्रा, प्रभात और अनिल चौधरी ने सीएचओ की तैनाती की मांग की है। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अमित कन्नौजिया ने बताया कि सल्टौआ में 30 सेंटर हैं, जिनमें 20 पर ही सीएचओ की तैनाती है। सीएचओ आने पर अजगैवा जंगल में तैनाती की जाएगी। ग्राम पंचायत के 54 पुरवों में करीब 13 हजार लोग निवास करते हैं। इतनी बड़ी आबादी की स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए वेलनेस सेंटर बनाया गया था, लेकिन जिम्मेदार स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती नहीं होने से इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक, केंद्र पर अक्सर ताला लटका रहता है और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हैं। ग्रामीण रामप्रकाश मौर्य ने बताया कि दो साल से अधिक समय से सीएचओ की तैनाती नहीं होने के कारण लोगों को इलाज के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।कई लोग मजबूरी में झोलाछाप चिकित्सकों से उपचार कराने को विवश हैं। उमाशंकर यादव ने कहा कि केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलता और वहां कोई जिम्मेदार कर्मचारी भी मौजूद नहीं रहता। विजय बहादुर, सुनील कुमार, सोनू मिश्रा, प्रभात और अनिल चौधरी ने सीएचओ की तैनाती की मांग की है। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अमित कन्नौजिया ने बताया कि सल्टौआ में 30 सेंटर हैं, जिनमें 20 पर ही सीएचओ की तैनाती है। सीएचओ आने पर अजगैवा जंगल में तैनाती की जाएगी।

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टिनिच। सल्टौआ ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दो साल से अधिक समय बाद भी शुरू नहीं हो सका है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की तैनाती नहीं होने से करीब 13 हजार की आबादी को प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य जांच और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नतीजतन ग्रामीणों को छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी दूसरे स्थानों का रुख करना पड़ रहा है।