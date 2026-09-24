Basti News: नवरात्र की तैयारियां तेज, मूर्तियां को देने लगे अंतिम रूप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:17 AM IST
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बस्ती। शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पर्व नजदीक आते ही लोगों ने सजावटी सामग्री और मूर्तियों की बुकिंग शुरू कर दी है, जिससे इस कारोबार में भारी उछाल आने की उम्मीद है। उधर, मूर्तिकार भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में दिन-रात जुटे हुए हैं।
शहर में विभिन्न स्थानों पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारी अपनी पसंद की मूर्तियों की बुकिंग पहले ही करा चुके हैं जबकि कई जगहों पर अभी भी बुकिंग का सिलसिला जारी है। आगामी 11 अक्तूबर से शुरू होने वाले नवरात्र को लेकर जगह-जगह भव्य पंडाल बनाने का काम भी शुरू हो गया है।
दो महीने से चल रहा है निर्माण कार्य : नवरात्र पर्व को देखते हुए मूर्तिकार दो महीने से भी अधिक समय से देवी प्रतिमाओं के निर्माण में जुटे थे। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की जा रही इन मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मूर्तिकार अमर पाल ने बताया कि समितियों द्वारा लगातार बुकिंग कराई जा रही है।
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शहर में विभिन्न स्थानों पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारी अपनी पसंद की मूर्तियों की बुकिंग पहले ही करा चुके हैं जबकि कई जगहों पर अभी भी बुकिंग का सिलसिला जारी है। आगामी 11 अक्तूबर से शुरू होने वाले नवरात्र को लेकर जगह-जगह भव्य पंडाल बनाने का काम भी शुरू हो गया है।
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दो महीने से चल रहा है निर्माण कार्य : नवरात्र पर्व को देखते हुए मूर्तिकार दो महीने से भी अधिक समय से देवी प्रतिमाओं के निर्माण में जुटे थे। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की जा रही इन मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मूर्तिकार अमर पाल ने बताया कि समितियों द्वारा लगातार बुकिंग कराई जा रही है।
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