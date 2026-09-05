Basti News: संदिग्ध परिस्थितियों में खिड़की से लटका मिला विवाहिता का शव

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गांव निवासी शिवकुमार चौधरी गांव के बगल स्थित एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर पल्लेदारी करते हैं। उनकी पत्नी रिद्धि पटेल (30) घर पर अपने दो बच्चों के साथ रहती थीं। शिवकुमार के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब आठ बजे वह अपने बड़े बेटे सुशांत को स्कूली वैन पर बैठाकर काम के लिए चले गए थे। उस समय घर पर उनकी पत्नी और दूसरा बच्चा मौजूद था। करीब 08:30 बजे घर के आगे और पीछे दोनों दरवाजे बंद थे। इसी दौरान छोटे बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़कर लोग अंदर घुसे तो खिड़की से रिद्धि का शव लटका मिला।कप्तानगंज थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव मौके पर आए और शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। कुछ देर बाद पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और जांच-पड़ताल की। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है।रील बनाने की शौकीन थी रिद्धिमृतका रिद्धि पटेल रील बनाने की शौकीन थी। वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर छोटे बेटे को रिवांश को कान्हा बनाकर पोस्ट किया था। घटना से पहले उसने बड़े बेटे शुशांत को स्कूल के लिए तैयार किया। भाेजन बनाकर पति और बच्चों को खिलाया था। उसके बाद बर्तन साफ करके रसोई में रखी। पुलिस उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार बातचीत में दो लोगों का नाम सामने आ रहा है। पुलिस अब मृतका की कॉल डिटेल निकालकर कड़ियां जोड़ने की कोशिश में है।