Basti News: घंटों देर से पहुंचीं कई ट्रेनें स्टेशन पर यात्री बेहाल

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बस्ती स्टेशन से सोमवार को 15707 आम्रपाली एक्सप्रेस करीब चार घंटे विलंब से रवाना हुई। कटिहार से अमृतसर जाने वाली 22423 अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस करीब तीन घंटे और 15033 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस करीब दो घंटे देरी से चली। इसके अलावा 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस और बरौनी-नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस भी करीब तीन-तीन घंटे विलंब से चलीं।ट्रेनों के विलंब से यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। यात्री उमर ने बताया कि उन्हें दिल्ली जाना है, लेकिन ट्रेन काफी लेट है। लंबे इंतजार के दौरान प्रतीक्षालय में भी परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वहां बाथरूम की टोंटी टपक रही है और शौचालय में गंदगी है।सिद्धार्थनगर निवासी धर्मु पंजाब में सत्संग में शामिल होने जा रहे थे। उनकी ट्रेन भी घंटों विलंब से चल रही थी। ट्रेन के इंतजार में वह गर्मी से परेशान नजर आए। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन आने की प्रतीक्षा में उन्हें काफी समय स्टेशन पर गुजारना पड़ा।