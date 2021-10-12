Basti News: शराब के लिए पैसा न देने पर पत्नी को पीटा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:48 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:48 AM IST
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नगर बाजार। नगर थाना क्षेत्र के नगर (माली टोला) से विवाहिता ने अपने पति और ससुराल के लोगों पर शराब के लिए पैसा मांगने और मना करने पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। पीड़िता सिमरन ने बताया कि रात करीब आठ बजे वह अपने घर में खाना बना रही थीं, तभी उनका पति बब्बू वहां आया और शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगा। मना करने पर उन्हें गाली देने लगा। उनके चिल्लाने पर उनके ससुर लालमन, सास मुनिया और देवर मनीष भी आकर उनकी पिटाई करने लगे। शोर सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए और बीच-बचाव कराया। थानाध्यक्ष नगर राम प्रसाद यादव ने बताया कि जहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। संवाद
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