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प्रतियोगिता में खो-खो, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और जिमनास्टिक सहित विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गईं। खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। खंड शिक्षा अधिकारी समय प्रकाश पाठक ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने बच्चों को खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर विजय प्रताप वर्मा, शैल शुक्ला, राजेश गिरि, विनय प्रकाश श्रीवास्तव, राजीव शरण चौधरी, संतोष जायसवाल, जयलक्ष्मी, प्रिंसेस पांडेय, शैलेश सिंह सहित ब्लॉक के सभी खेल अनुदेशक मौजूद रहे।