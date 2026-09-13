Basti News: खैर इलेवन ने बस्ती चैंपियंस को 75 रन से हराकर जीती ट्रॉफी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:58 PM IST
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बस्ती। खैर इंटर कॉलेज के क्रिकेट मैदान में रविवार को अंडर-12 क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला गया। खैर इलेवन ने बस्ती चैंपियंस को 75 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। शानदार गेंदबाजी करने वाले अभिज्ञा नारायण पाठक को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
टॉस जीतकर खैर इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 25 ओवर में नौ विकेट खोकर 126 रन बनाए। जैद ने सर्वाधिक 58 रन की पारी खेली। बृजेश कुमार ने 12, अनंत वैभव ने आठ और अंकित चौधरी ने सात रन का योगदान दिया। बस्ती चैंपियंस की ओर से संस्कार वर्मा ने तीन विकेट लिए। रुद्र पाल और अव्यक्त वीर सिंह ने दो-दो विकेट चटकाए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बस्ती चैंपियंस की टीम 17.1 ओवर में 51 रन पर ऑलआउट हो गई। देवांश यादव ने 10, रुद्रपाल सूर्यवंशी ने सात और अनंत शुभ ने छह रन बनाए। खैर इलेवन की ओर से अभिज्ञा नारायण पाठक ने तीन विकेट लिए। अंश और बृजेश कुमार ने दो-दो, जबकि अंकित चौधरी ने एक विकेट हासिल किया।
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इस तरह खैर इलेवन ने 75 रन से मुकाबला जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। कोच आलोक वर्मा ने बताया कि विजेता टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
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टॉस जीतकर खैर इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 25 ओवर में नौ विकेट खोकर 126 रन बनाए। जैद ने सर्वाधिक 58 रन की पारी खेली। बृजेश कुमार ने 12, अनंत वैभव ने आठ और अंकित चौधरी ने सात रन का योगदान दिया। बस्ती चैंपियंस की ओर से संस्कार वर्मा ने तीन विकेट लिए। रुद्र पाल और अव्यक्त वीर सिंह ने दो-दो विकेट चटकाए।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी बस्ती चैंपियंस की टीम 17.1 ओवर में 51 रन पर ऑलआउट हो गई। देवांश यादव ने 10, रुद्रपाल सूर्यवंशी ने सात और अनंत शुभ ने छह रन बनाए। खैर इलेवन की ओर से अभिज्ञा नारायण पाठक ने तीन विकेट लिए। अंश और बृजेश कुमार ने दो-दो, जबकि अंकित चौधरी ने एक विकेट हासिल किया।
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इस तरह खैर इलेवन ने 75 रन से मुकाबला जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। कोच आलोक वर्मा ने बताया कि विजेता टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।